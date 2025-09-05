Глава СКР хочет знать, почему в селе Пензенской области не ремонтируют дорогу

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение доложить о результатах проверки по сведениям о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в селе Болтино Пензенской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

По данным СМИ, в течение 11 лет дорога, которая ведет в указанный населенный пункт, находится в ненадлежащем состоянии. Так, на ней местами нет асфальтового покрытия, много ям, регулярно размывается грунтовое полотно при выпадении осадков. Все это осложняет движение транспорта. Граждане неоднократно обращались по этой проблеме в различные инстанции, но безрезультатно.

По указанному факту следственные органы регионального подразделения СКР организовали процессуальную проверку. По поручению господина Бастрыкина начальнику пензенского следственного управления Владимиру Игнатенкову предстоит также доложить о принятом по итогам процессуальной проверки решении. Глава СКР поставил исполнение поручения и ход проверочных мероприятий на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов