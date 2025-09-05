Глава СКР затребовал доклад о нарушении прав воспитанников детсада в Энгельсе

Глава СК РФ поручил доложить о результатах проверки по сведениям о нарушении прав детей в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

По данным СМИ, в Энгельсе в течение трех лет нарушаются права воспитанников детского сада. Все это время систематически затапливается подвал здания дошкольного учреждения, ощущается резкий неприятный запах.

Родители беспокоятся, что это приведет к развитию у детей аллергических реакций. Граждане неоднократно обращались в различные инстанции, но безрезультатно.

Следственные органы регионального подразделения СКР по данному факту приступили к процессуальной проверке. По поручению господина Бастрыкина начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о ходе и результатах проверки, которая поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов