Главные новости за 5 сентября. Новороссийск
В Новороссийске завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего руководителя местной строительной компании. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении муниципальных контрактов на обустройство систем ливнеотведения.
Следователи Краснодарского края предъявили обвинение 17-летнему жителю Славянска-на-Кубани в участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
Власти Новороссийска планируют преобразовать одно из старейших городских кладбищ «Солнечное» в мемориально-исторический комплекс с учетом пожеланий местных жителей.
Бывший начальник управления капитального строительства администрации Анапы осужден за получение взяток на сумму более 2,6 млн руб. и злоупотребление должностными полномочиями.
В новороссийском центре по спасению птиц «Баклан» приняли десять поганок с признаками интоксикации нефтепродуктами.