Главные новости за 5 сентября. Новороссийск

В Новороссийске завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего руководителя местной строительной компании. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении муниципальных контрактов на обустройство систем ливнеотведения.

Следователи Краснодарского края предъявили обвинение 17-летнему жителю Славянска-на-Кубани в участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Власти Новороссийска планируют преобразовать одно из старейших городских кладбищ «Солнечное» в мемориально-исторический комплекс с учетом пожеланий местных жителей.

Бывший начальник управления капитального строительства администрации Анапы осужден за получение взяток на сумму более 2,6 млн руб. и злоупотребление должностными полномочиями.

В новороссийском центре по спасению птиц «Баклан» приняли десять поганок с признаками интоксикации нефтепродуктами.