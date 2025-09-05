Под Саратовом под суд пойдет директор стройфирмы за мошенничество на 1,9 млн

Татищевский районный суд Саратовской области рассмотрит в отношении 39-летнего гендиректора строительной организации уголовное дело о мошенничестве на сумму более 1,9 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, с мая по октябрь позапрошлого года фигурант составил акты приемки выполненных работ с заведомо недостоверными данными об их объемах и использованных материалах при исполнении контракта на ремонт кровли крыши лечебно-поликлинического корпуса государственного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть городского округа ЗАТО Светлый». Заказчик получил документы и произвел оплату.

Причиненный бюджетной организации ущерб составил более 1,9 млн руб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. На стадии его расследования фигурант частично возместил ущерб. На автомобиль и денежные средства гендиректора строительной фирмы наложен арест на сумму порядка 10 млн руб.

Павел Фролов