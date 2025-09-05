Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новороссийске 4 сентября зафиксировали загрязнения в воздухе

В Новороссийске в ходе мониторинга атмосферного воздуха зарегистрировано незначительное превышение предельно допустимой концентрации по взвешенным веществам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на Комплексную лабораторию мониторинга загрязнения окружающей среды (КЛМЗОС) .

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По данным наблюдений, 3 сентября превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) по контролируемым показателям не выявили. Однако 4 сентября на посту № 2 зафиксировали уровень взвешенных веществ 1,04 ПДК.

По остальным веществам — формальдегиду, диоксиду серы, оксидам азота, оксиду углерода и сероводороду — показатели оставались в пределах нормы.

В целом загрязнение атмосферы в Новороссийске в течение обоих дней специалисты оценили как пониженное.

Анна Гречко

