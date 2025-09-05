Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Летние девушки

Красота, эмоции, молодость

Как выглядели и что делали девушки этим летом — в фотогалерее «Ъ-СПб».

На фестивале «Пикник Афиши» на Елагином острове

На фестивале «Пикник Афиши» на Елагином острове

Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова

На первой репетиции общегородского праздника выпускников средних школ Санкт-Петербурга «Алые паруса»

На первой репетиции общегородского праздника выпускников средних школ Санкт-Петербурга «Алые паруса»

Фото: Коммерсантъ / Надежда Буаллаг

На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме

На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме

На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме

На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

На праздновании Дня России в Петропавловской крепости

На праздновании Дня России в Петропавловской крепости

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

На празднике выпускников средних школ Санкт-Петербурга «Алые паруса 2025»

На празднике выпускников средних школ Санкт-Петербурга «Алые паруса 2025»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

На празднике выпускников средних школ Санкт-Петербурга «Алые паруса 2025»

На празднике выпускников средних школ Санкт-Петербурга «Алые паруса 2025»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

На празднике выпускников средних школ Санкт-Петербурга «Алые паруса 2025»

На празднике выпускников средних школ Санкт-Петербурга «Алые паруса 2025»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

На празднике выпускников средних школ Санкт-Петербурга «Алые паруса 2025»

На празднике выпускников средних школ Санкт-Петербурга «Алые паруса 2025»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

На празднике выпускников средних школ Санкт-Петербурга «Алые паруса 2025»

На празднике выпускников средних школ Санкт-Петербурга «Алые паруса 2025»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

На фестивале «Петровские ассамблеи 3.2.2»

На фестивале «Петровские ассамблеи 3.2.2»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

На фестивале «Петровские ассамблеи 3.2.2»

На фестивале «Петровские ассамблеи 3.2.2»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

На фестивале «VK Fest 2025»

На фестивале «VK Fest 2025»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

На фестивале «VK Fest 2025»

На фестивале «VK Fest 2025»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

На фестивале «VK Fest 2025»

На фестивале «VK Fest 2025»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

На музыкальном фестивале STEREOLETO в пространстве «Севкабель порт»

На музыкальном фестивале STEREOLETO в пространстве «Севкабель порт»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

На музыкальном фестивале STEREOLETO в пространстве «Севкабель порт»

На музыкальном фестивале STEREOLETO в пространстве «Севкабель порт»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

На музыкальном фестивале STEREOLETO в пространстве «Севкабель порт»

На музыкальном фестивале STEREOLETO в пространстве «Севкабель порт»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

На музыкальном фестивале STEREOLETO в пространстве «Севкабель порт»

На музыкальном фестивале STEREOLETO в пространстве «Севкабель порт»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

На XXII рок-фестивале «Окна открой!»

На XXII рок-фестивале «Окна открой!»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

На XXII рок-фестивале «Окна открой!»

На XXII рок-фестивале «Окна открой!»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

На XXII рок-фестивале «Окна открой!»

На XXII рок-фестивале «Окна открой!»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

На музыкальном фестивале STEREOLETO в пространстве «Севкабель порт»

На музыкальном фестивале STEREOLETO в пространстве «Севкабель порт»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Во время наводнения

Во время наводнения

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

На международном железнодорожном салоне пространства 1520 «PRO//Движение.Экспо»

На международном железнодорожном салоне пространства 1520 «PRO//Движение.Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

На фестивале «VK Fest 2025»

На фестивале «VK Fest 2025»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

На гастрономическом фестивале «ЖаритьФест»

На гастрономическом фестивале «ЖаритьФест»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Во время финала десятого конкурса-фестиваля «Невская краса» среди девушек и женщин, передвигающихся на инвалидных колясках

Во время финала десятого конкурса-фестиваля «Невская краса» среди девушек и женщин, передвигающихся на инвалидных колясках

Фото: Коммерсантъ / Надежда Буаллаг  /  купить фото

На фестивале «VK Fest 2025»

На фестивале «VK Fest 2025»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

На фестивале «VK Fest 2025»

На фестивале «VK Fest 2025»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

На фестивале «VK Fest 2025»

На фестивале «VK Fest 2025»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

На фестивале «VK Fest 2025»

На фестивале «VK Fest 2025»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

На фестивале «VK Fest 2025»

На фестивале «VK Fest 2025»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

На фестивале «VK Fest 2025»

На фестивале «VK Fest 2025»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

На всероссийской акции «Проект в красных платьях»

На всероссийской акции «Проект в красных платьях»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Рыбежский  /  купить фото

На фестивале «За Россию и российское благочестие» в Сампсониевском саду

На фестивале «За Россию и российское благочестие» в Сампсониевском саду

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

На международном фестивале уличных театров «Елагин парк»

На международном фестивале уличных театров «Елагин парк»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смирнов  /  купить фото

На международном фестивале уличных театров «Елагин парк»

На международном фестивале уличных театров «Елагин парк»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смирнов  /  купить фото

На фестивале Dream Fest в Юсуповском саду

На фестивале Dream Fest в Юсуповском саду

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смирнов  /  купить фото

На «Фестивале всего французского 2025»

На «Фестивале всего французского 2025»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Во время радуги

Во время радуги

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

На открытии первого в Санкт-Петербурге всесезонного 50-метрового открытого бассейна «Бассейн у Флагштока»

На открытии первого в Санкт-Петербурге всесезонного 50-метрового открытого бассейна «Бассейн у Флагштока»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

