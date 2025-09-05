Кубанская кукуруза нового урожая соответствует продовольственным требованиям

Первая партия кукурузы нового урожая из Краснодарского края объемом 46 тыс. т прошла лабораторную проверку и соответствует продовольственным стандартам для производства круп и муки. Об этом сообщает пресс-служба Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Специалисты лаборатории филиала в Новороссийске проверили зерно на соответствие требованиям ГОСТ 13634-90 и техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». Эксперты определили влажность, содержание сорной, вредной и зерновой примесей, а также проверили на зараженность вредителями.

Результаты показали, что кукуруза подходит для продовольственных целей. Влажность составила 11,5%, что свидетельствует об уборке в период полной физиологической спелости зерна. Содержание сорной примеси не превысило 0,7% благодаря эффективной борьбе с сорняками и правильной настройке комбайнов.

По данным краевого министерства сельского хозяйства, на 5 сентября валовый сбор кукурузы достиг 220 тыс. т. Наибольшие площади под эту культуру отводят Отрадненский, Лабинский, Курганинский, Новокубанский, Тихорецкий и Гулькевичский районы.

Алина Зорина