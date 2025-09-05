Глава ВТБ Костин дал совет, куда вложить 1 млн рублей

Глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин порекомендовал россиянам, у которых есть сбережения на сумму 1 млн руб., вложить эти деньги на банковский депозит с инвестиционным горизонтом в один год. По его словам, сейчас в стране уникальное время высоких ставок, которое может не повториться долгое время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ВТБ Андрей Костин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава ВТБ Андрей Костин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Даже 15% по депозитам — это очень высокая ставка при крепком рубле, а я не уверен, что будут предприняты меры по его ослаблению»,— сказал господин Костин в интервью «РБК Инвестициям». ВТБ уже повысил ставки по вкладам — максимальная доходность по «ВТБ-Вкладу» для новых средств сегодня достигает 16,5% годовых.

По оценке банка, рынок сбережений в России по итогам 2025 года вырастет на 17% и составит около 67,2 трлн руб. Основной прирост приходится на рублевые вклады, портфель которых увеличится на 18%, почти до 63,5 трлн руб.