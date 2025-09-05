В Новороссийске выхаживают птиц с интоксикацией от нефтепродуктов

В новороссийском центре по спасению птиц «Баклан» приняли десять поганок с признаками интоксикации нефтепродуктами, пострадавших после разлива мазута в Керченском проливе. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий».

Фото: novorab.ru

Волонтеры отмыли птиц и передали на осмотр ветеринару. Состояние стабильное, пернатым обеспечен круглосуточный доступ к воде и возможность греться на солнце.

Диарея и ожоги глаз, кожи и языка свидетельствуют о интоксикации. Добровольцы отмечают, что спасение требует физического вмешательства, но без него птиц спасти невозможно.

В центре остаются долгосрочные постояльцы, включая чайку с поврежденным крылом. Жители города регулярно приносят новых птиц, нуждающихся в помощи.

Кроме того, в текущем году также наблюдается высокий приток раненых птенцов, которых волонтеры лечат и выпускают обратно в природу.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Центр помощи птицам на ул. Малоземельская, 11Б в Новороссийске завершил свою работу летом 2025 года.

Анна Гречко