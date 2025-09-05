Двое волгоградцев пойдут под суд за жестокое избиение прохожего на остановке

В Волгограде суд рассмотрит в отношении двух местных жителей уголовное дело о жестоком избиении прохожего на остановке общественного транспорта (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Как выяснилось, 25 апреля этого года между фигурантами, одному из которых на тот момент было 17 лет, и молодым мужчиной произошел конфликт с дракой, на остановке общественного транспорта «Юность». Подростки сильно избили потерпевшего и сбежали.

Медики своевременно оказали молодому мужчине необходимую помощь, благодаря чему он выжил. У него выявили закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга тяжелой степени. В ближайшее время уголовное дело направят в суд на рассмотрение.

Павел Фролов