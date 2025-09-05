В Петербурге за полгода продали больше автомобилей Evolute, чем за весь 2024 год

По итогам первой половины текущего года в Петербурге было зарегистрировано 77 новых автомобилей Evolute. При этом за весь прошлый год в городе было продано 60 машин этого китайского бренда. Такими данными поделились в агентстве «Автомаркетолог».

Аналитики связывают такой рывок в продажах с появлением гибридной модели i-Space. На этот кроссовер приходится 62% реализации Evolute в Петербурге. 27% в структуре продаж марки в городе на Неве по итогам первого полугодия занял электроседан i-Pro, отметил автоэксперт Денис Гаврилов.

Сейчас Evolute продолжает бороться за попадание в топ-40 по общему количеству проданных автомобилей в Петербурге. В первом полугодии бренд находился на 43-м месте в этом списке.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что по итогам прошлого года Evolute выпал из тройки лидеров по продажам среди марок, выпускающих электрокары. Продажи бренда в этом сегменте в Петербурге рухнули на 62%.

Андрей Цедрик