Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл на Кубань с рабочим визитом

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в Краснодарский край. В аэропорту его встретил губернатор региона Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ходе поездки Вячеслав Володин примет участие в совещании, посвященном социально-экономическому развитию Краснодарского края. Программа визита также включает посещение Кубанского государственного университета, где председатель планирует встретиться со студентами и преподавательским составом вуза.

Алина Зорина

Новости компаний Все