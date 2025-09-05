Песков: договоренности по Украине должны быть оформлены юридически

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на рациональный подход президента США Дональда Трампа по Украине, «верить на слово никому нельзя». В связи с этим, по словам представителя Кремля, любые договоренности должны быть оформлены в юридически обязывающие документы.

«Сначала нужно договориться по принципам, а потом уже эти принципы класть на бумагу»,— сказал Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам».

По словам господина Пескова, европейские государства «крайне неконструктивны» в своем видении ситуации на Украине. «Трамп гораздо более конструктивный. Он, в хорошем смысле этого слова, достаточно циничен. В плане того, что зачем воевать, если можно торговать. И, исходя из этих интересов Америки, он делает все, чтобы прекратить войны. И в этом плане его интересы совпадают с нашими»,— отметил пресс-секретарь российского президента.

Лусине Баласян