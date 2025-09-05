В Пензе за ремонт прачечной онкологического диспансера предлагают около 3,2 млн

В Пензе ищут подрядчика для капремонта кровли здания прачечной ГБУЗ «Областной онкологический клинический диспансер». Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Объект расположен на пр. Строителей, 37А в областном центре. Работы предстоит выполнить в течение 45 календарных дней с даты заключения контракта. Гарантийный срок на них составляет 60 месяцев.

Извещение о закупке размещено 4 сентября. Заявки принимаются до 12 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 3,18 млн руб.

Павел Фролов