Петербург поможет Сахалинской области с промышленным развитием

Минпромторг поручил Смольному помочь промышленному развитию Сахалинской области. Об этом 5 сентября сообщил комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

Для развития острова глава комитета Александр Ситов и министр инвестиций и промышленности Сахалина Владимир Грудев подписали дорожную карту сотрудничества. В ней прописаны шаги по передаче технологий, привлечению инвесторов, реализации совместных проектов.

По словам господина Ситова, город на Неве является мощнейшим научно-промышленным хабом с богатым опытом, Сахалинская область же имеет огромный потенциал и стратегическое значение для государства.

Андрей Маркелов