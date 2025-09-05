Петербург поможет Сахалинской области с промышленным развитием
Минпромторг поручил Смольному помочь промышленному развитию Сахалинской области. Об этом 5 сентября сообщил комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.
Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ
Для развития острова глава комитета Александр Ситов и министр инвестиций и промышленности Сахалина Владимир Грудев подписали дорожную карту сотрудничества. В ней прописаны шаги по передаче технологий, привлечению инвесторов, реализации совместных проектов.
По словам господина Ситова, город на Неве является мощнейшим научно-промышленным хабом с богатым опытом, Сахалинская область же имеет огромный потенциал и стратегическое значение для государства.
