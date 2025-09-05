Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Петербург поможет Сахалинской области с промышленным развитием

Минпромторг поручил Смольному помочь промышленному развитию Сахалинской области. Об этом 5 сентября сообщил комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Для развития острова глава комитета Александр Ситов и министр инвестиций и промышленности Сахалина Владимир Грудев подписали дорожную карту сотрудничества. В ней прописаны шаги по передаче технологий, привлечению инвесторов, реализации совместных проектов.

По словам господина Ситова, город на Неве является мощнейшим научно-промышленным хабом с богатым опытом, Сахалинская область же имеет огромный потенциал и стратегическое значение для государства.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Петербург и Мариуполь поделились опытом реализации транспортных проектов.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все