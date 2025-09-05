За лето в Новороссийске спасли 102 человека, среди них 14 детей

Новороссийская Служба спасения за три летних месяца провела 333 выезда и оказала помощь 102 людям, включая 14 детей. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Помимо работы с пострадавшими, спасатели помогли 76 животным, попавшим в трудные ситуации. Сотрудники ежедневно выезжали на ликвидацию последствий ДТП, оказывали содействие полиции в деблокировке дверей и врачам при транспортировке пациентов. Отмечается, что недавно спасатели принимали участие в тушении крупного пожара в Геленджике.

Летом сотрудники службы также доставляли гуманитарные грузы в зону СВО и проходили обучение для повышения квалификации. Мэр подчеркнул, что спасатели остаются первыми, кто реагирует на сигналы о происшествиях, и готовы работать в любых условиях.

Анна Гречко