В Новороссийске на месте старого кладбища создадут мемориальный комплекс

Власти Новороссийска планируют преобразовать одно из старейших городских кладбищ «Солнечное» в мемориально-исторический комплекс с учетом пожеланий местных жителей. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

Захоронения на территории не проводятся около 50 лет, что создает возможности для модернизации объекта. По словам главы города, инициатива исходила от жителей Новороссийска, которые неоднократно выступали с подобными предложениями. Работы по развитию территории начнутся только после учета мнений горожан.

В 2024 году завершена оцифровка всех погребений и создана база данных. Сейчас разрабатывается концепция, включающая благоустройство и озеленение территории.

«Все этапы будут обсуждаться и корректироваться при непосредственном участии горожан. Итоговый вариант будет представлен на общественное обсуждение», — отметил Андрей Кравченко.

Алина Зорина