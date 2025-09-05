Суд наказал жителя Энгельса за мошенничество на 3 млн рублей

В Энгельсе Саратовской области суд вынес приговор в отношении 59-летнего местного жителя по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, 1 февраля 2022 года фигурант договорился со своим знакомым о получении у него займа в размере 3 млн руб. Поручителем по договору предстояло стать супруге заемщика.

При этом фигурант подделал ее подпись, получил деньги и не стал их возвращать к установленному сроку. Суд наказал его четырьмя годами условно с испытательным сроком три года.

Павел Фролов