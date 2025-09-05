Арбитражный суд Ставрополья признал ООО «Севан-Инвест» банкротом

Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил требования ООО «ЭнергоДонСтрой» о признании ООО «Севан-Инвест» несостоятельным. В отношении должника введена процедура наблюдения. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Требования кредитора составили 37 млн руб. Сумма включает основной долг в размере 30 млн руб., проценты за пользование денежными средствами — 6,3 млн руб. и госпошлину 643,6 тыс. руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Севан-Инвест» зарегистрировано в 2005 году в Ставрополе. Компания занимается оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Учредитель компании — Артур Бегоян. Уставный капитал общества — 20 тыс. руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 266,7 млн руб., чистая прибыль — 327 тыс. руб.

Суд включил все требования компании «ЭнергоДонСтрой» в третью очередь реестра кредиторов банкрота. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего

о результатах процедуры наблюдения назначено на 20 января 2026 года.

Тат Гаспарян