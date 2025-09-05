Бастрыкин потребовал доклад по делу о наезде на сотрудника Смольного в Металлострое

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти после случая с наездом водителя на чиновника во время рейда по пресечению незаконной торговли в поселке Металлострой.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Как сообщили в информационном центре СКР, руководителю регионального управления ведомства Павлу Выменцу поручено доложить о ходе расследования в центральный аппарат СК России.

«Ъ-СПб» писал, что поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) стало решение одного из продавцов арбузами прокатить на капоте микроавтобуса сотрудника комитета по контролю за имуществом. По подозрению в совершении противоправных действий задержан 59-летний водитель.

Андрей Цедрик