В Энгельсе в результате пожара госпитализировали жительницу пятиэтажки

В Энгельсе Саратовской области на пожаре пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Экстренным службам стало известно о пожаре в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома на 1 микрорайоне Урицкого в 01:42 сегодня, 5 сентября. Специалистам пришлось задействовать автолестницу.

Когда огнеборцы оказались в квартире, в которой произошло возгорание, нашли в дальней комнате хозяйку без сознания. Пострадавшую передали медикам и увезли в больницу с отравлением продуктами горения.

Площадь пожара составила 5 кв. м. Специалисты выясняют причину случившегося.

Павел Фролов