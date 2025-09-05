Спасатели в Тюмени достали из-под завалов гаража застрявшего школьника
В Тюмени спасатели извлекли 12-летнего мальчика из-под завалов в заброшенном гаражном кооперативе. Инцидент произошел вчера вечером на улице 50 лет ВЛКСМ, 130, где ребенка придавило плитой перекрытия, сообщила Тюменская областная служба экстренного реагирования (ТОСЭР).
Фото: ТОСЭР
На место быстро прибыла дежурная смена областной службы спасения. Спасатели оценили обстановку и начали работу по ликвидации обвала. Ребенок оказался в воздушном кармане строительного мусора — он был в сознании, хотя его нижняя часть тела была зажата. С помощью гидравлического инструмента спасатели приподняли и зафиксировали плиту, освободив ребенка.
Мальчика транспортировали на носилках в автомобиль скорой помощи. По предварительным данным, дети бегали по крышам заброшенных гаражей, нарушая правила безопасности. «Есть все основания предполагать, что дети, в нарушение всех правил безопасности, бегали по крышам заброшенных гаражей в поисках острых ощущений. Ребенок не погиб, к счастью, он был не один»,— прокомментировали в ТОСЭР.