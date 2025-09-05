Прокуратура потребовала изменить суд по делу компании Каитова

Генеральная прокуратура потребовала изменить территориальную подсудность арбитражного разбирательства с участием компании «Русмаркет», сообщает «Ъ».

Фирма входит в список активов экс-руководителя ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» Магомеда Каитова, против которого надзорное ведомство ведет антикоррупционный процесс в московском суде.

Заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев обратился в Арбитражный суд Ставропольского края с требованием ускорить рассмотрение дела и изменить территориальную подсудность. Ходатайство подали в конце июля, однако начало процесса постоянно откладывается под различными предлогами.

Спор касается повторного рассмотрения иска ООО «Энергия и К» к ООО «Русмаркет» о праве собственности на 25 вышек связи. Компания «Русмаркет» построила объекты по заказу «Энергии и К» за 92 млн руб., после чего арендовала их для размещения оборудования сотовых операторов. Контракт предусматривал равное разделение права собственности на вышки, однако строительная фирма оформила все объекты на себя.

В 2022 году Ставропольский арбитраж удовлетворил иск, но прокуратура в апелляции добилась отмены решения и направления дела на новое рассмотрение.

Надзорное ведомство считает сделку фиктивной. По данным ФНС, участники спора аффилированы между собой. Фактически опоры создала «Русмаркет» за собственные средства для своей деятельности, а полученные 92 млн руб. вывела в теневой оборот.

Принятие нужного предпринимателям решения стало возможным благодаря председателю Арбитражного суда Ставропольского края Ларисе Лысенко — матери главы «Русмаркета» Даниила Лысенко, утверждает прокуратура.

По данным надзора, Лариса Лысенко поручила рассмотрение иска судье Марине Керимовой — давней подруге, с которой они работают свыше 30 лет с преподавательской деятельности в Северо-Кавказском государственном техническом университете. Женщины проводят досуг вместе, отмечают дни рождения, дружат семьями. Назначению Керимовой на должность также способствовала Лысенко, сообщает прокуратура.

Кроме того, председатель арбитражного суда якобы препятствовала получению надзором необходимой информации в ФНС.

«Принятие объективного решения по иску, одной из сторон которого является сын председателя Арбитражного суда Ставропольского края Ларисы Лысенко, в данном суде невозможно»,— резюмирует Генпрокуратура в ходатайстве.

Компания «Русмаркет» входит в перечень активов Магомеда Каитова. По версии прокуратуры, похищенные у ОАО средства бывший глава использовал для получения контроля над крупнейшим энергетическим комплексом Ставропольского края.

Тат Гаспарян