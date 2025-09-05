В Новороссийске задержали подростка за пропаганду терроризма

Следователи Краснодарского края предъявили обвинение 17-летнему жителю Славянска-на-Кубани в участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

По данным следствия, в июле 2025 года подросток через мессенджер вступил в переписку с неустановленным лицом, предположительно находящимся на территории Украины. Вечером 26 июля по указанию куратора несовершеннолетний расклеил у Морского вокзала в Новороссийске самодельные агитационные листовки, оправдывающие идеологию терроризма и призывающие к насильственным преступлениям. Материалы разместили на парапете вдоль набережной.

Противоправные действия выявили и пресекли сотрудники правоохранительных органов. Оперативное сопровождение дела осуществляют УФСБ России по Краснодарскому краю и Краснодарское ЛУ МВД на транспорте.

Подростка задержали, фигурант дела дал признательные показания. По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.

Следственный комитет напоминает, что террористические действия караются вплоть до пожизненного заключения. Ведомство предупреждает: спецслужбы иностранных государств активно вербуют молодежь через социальные сети и мессенджеры, склоняя за деньги к преступлениям.

«Ъ-Новороссийск» писал, что в городе-герое задержали 22-летнего мужчину, который по заданию Службы безопасности Украины планировал устроить теракт в месте массового скопления людей. До подготовки к теракту он занимался фотосъемкой военных объектов и сбором информации о передвижениях кораблей Черноморского флота.

