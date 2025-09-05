В аэропортах Югры продавали просроченные продукты и воду без маркировки

Сургутская транспортная прокуратура обнаружила в продаже в аэропортах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) просроченные продукты и воду в бутылках без маркировки, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Их изъяли из оборота.

Нарушения были выявлены в аэропортах Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Когалыма. В ходе проверки прокуратура установила, что у части продукции не было документов, подтверждающих ее качество, нарушался температурный режим хранения. Кроме того, у продавцов в торговых точках не было медкнижек или сведений об обязательной вакцинации.

Представления внесены АО «Аэропорт Сургут», АО «Юграавиа», АО «Аэропорт Когалым» и ООО «ЮграАэроФуд», в отношении ответственных должностных лиц возбуждены административные дела.

Ранее Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило факты искусственного увеличения сроков годности сливочного масла на ООО «Норман» в Свердловской области. Производитель отправил 144 кг просроченного масла в Тюменскую область, ЯНАО и ХМАО.

Ирина Пичурина