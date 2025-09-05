Астраханца будут судить за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ

В Астрахани суд рассмотрит в отношении местного жителя уголовное дело о попытке дачи взятки сотруднику ФСБ (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, в апреле этого года фигурант предлагал взятку сотруднику УФСБ России по Астраханской области за незаконное содействие в решении финансово-хозяйственных и прочих вопросов. Его предупредили, что это грозит уголовной ответственностью, но он не отказался от своих намерений.

Сотрудники регионального УФСБ задержали фигуранта 23 июля. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов