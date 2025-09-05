В Северной Осетии аттестовано более 50 гидов в 2025 году

С начала 2025 года в Северной Осетии аттестованы 53 гида, всего свою квалификацию подтвердили более 150 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава республики Сергей Меняйло.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Также процедуру самооценки и регистрации в федеральном реестре средств размещения прошли уже более 70 объектов размещения.

Номерной фонд Северной Осетии увеличится более чем на 600 мест благодаря новым модульным объектам размещения. Всего по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» гранты на строительство получили девять инвестпроектов.

Наталья Белоштейн