Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Северной Осетии аттестовано более 50 гидов в 2025 году

С начала 2025 года в Северной Осетии аттестованы 53 гида, всего свою квалификацию подтвердили более 150 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава республики Сергей Меняйло.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Также процедуру самооценки и регистрации в федеральном реестре средств размещения прошли уже более 70 объектов размещения.

Номерной фонд Северной Осетии увеличится более чем на 600 мест благодаря новым модульным объектам размещения. Всего по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» гранты на строительство получили девять инвестпроектов.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все