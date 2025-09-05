На Дону продажи сельхозтехники упали на 30%

В январе-июне 2025 года в Ростовской области на 30% снизились продажи сельскохозяйственной техники. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на данные ассоциации «Росспецмаш».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Хижняк Фото: Николай Хижняк

В ассоциации отметили, что в 2025 году был зафиксирован существенный спад платежеспособного спроса на сельскохозяйственную технику со стороны аграрных производителей. Это привело к уменьшению объемов производства данной продукции промпредприятиями.

Аналитики электронной торговой площадки «ТендерПро» подсчитали, что за первые семь месяцев 2025 года аграрии сократили расходы на приобретение новой техники. В среднем затраты уменьшились на 10–15%, а в Ростовской области — на 14,2%.

По данным «ТендерПро», с января по июль 2025 года в России зафиксировано общее снижение числа торгов на сельскохозяйственную технику на 32,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эксперты считают, что динамика уменьшения количества тендеров в Ростовской области соответствует общей тенденции.

Наталья Белоштейн