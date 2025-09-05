Число просмотров объявлений о сдаче жилья в Петербурге в августе выросло на 20,1%

По итогам августа текущего года в Петербурге количество просмотров объявлений о сдаче жилья в сравнении с июлем выросло на 20,1%. Медианная ставка сдаваемых квартир всех типов комнатности в городе сегодня составляет 52 тыс. рублей, наиболее популярных у арендаторов однокомнатных квартир — 45 тыс. руб. Такими данными по итогам собственного исследования с «Ъ-СПб» поделились аналитики сервисов «Яндекс Аренда» и «Яндекс Маркет».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

При этом, согласно результатам исследования, большинство петербуржцев (69%) готовы платить больше за долгосрочную аренду, если в квартире есть необходимая для комфортного проживания бытовая техника. Чаще всего речь идет о доплате до 10% от арендной платы — такой вариант выбрали 56% респондентов с опытом найма жилья. Каждый третий (36%) согласен добавить 10 – 20% от месячной арендной платы, а 8% допускают дополнительные траты более чем на пятую часть.

Почти половина опрошенных (44%) выбирают квартиры с телевизором, интернетом и кондиционером, 33% рассматривают варианты для аренды с плитой, холодильником и стиральной машиной. Каждый десятый (10%) ориентируется на наличие дополнительных устройств, которые обычно не считаются обязательными — посудомоечных машин и элементов «умного дома».

В общей сложности среди респондентов 62% уже живут в съемных квартирах, 20% находятся в поиске или готовятся к переезду, еще 18% планируют арендовать жилье в ближайший год. По данным экспертов, вторая половина лета и начало осени традиционно являются высоким сезоном на рынке долгосрочной аренды.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург вошел в список городов с низкой доходностью от аренды жилья на сутки.

Андрей Цедрик