Краснов: места в очереди экспортеров на границе с КНР незаконно продавались

Генпрокуратура РФ пресекла продажу мест в электронной очереди для экспортеров на границе России и Китая, сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов. Об этом он рассказал на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ 2025), посвященной свободе предпринимательства и развитию государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса.

По словам господина Краснова, к нему обратился представитель предприятия, сообщивший о невозможности свободного резервирования даты и времени прохождения пункта погранпропуска «Забайкалье». Проверка вскрыла создание искусственной очередности с последующей продажей в ней мест по 20 тыс. руб. за каждое транспортное средство.

«Совместно с органами безопасности и таможни нелегальная схема пресечена. Сейчас по нашему предложению в действующий порядок вносятся изменения, которые исключат возможность постановки в электронную очередь лиц, не являющихся перевозчиками»,— сказал генпрокурор (цитата по ТАСС).

Десятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий.

Эрнест Филипповский