Против водителя иномарки возбудили дело за гибель в ДТП трех человек под Пензой

Зареченский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области возбудил в отношении 43-летнего водителя автомобиля уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли три человека (п.п. «а, в» ч. 6 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, днем сегодня, 4 сентября, нетрезвый фигурант, управляя автомобилем «Омода», столкнулся с машиной «Фольксваген Пассат» на перекрестке улиц Алой и Олимпийской в селе Засечное Пензенского района. На месте происшествия погибли водитель «Фольксвагена» и двое его пассажиров — женщина и 7-летний ребенок.

Фигуранта задержали. Ранее он был лишен права управления транспортными средствами.

Павел Фролов