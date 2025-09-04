В Пензе гендиректор охранной фирмы стал фигурантом дела о мошенничестве на 2 млн

Зареченский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области возбудил в отношении гендиректора частной охранной организации уголовные дела о мошенничестве на 2 млн руб. (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, в этом году две бюджетные образовательные организации заключили с частной охранной фирмой фигуранта контракты о предоставлении услуг по охране. Несмотря на его осведомленность об отсутствии у его фирмы необходимого количества сотрудников для организации надлежащего исполнения контрактов, он ввел в заблуждение руководство образовательных учреждений относительно качества предоставленных услуг.

Когда на расчетный счет фирмы фигуранта поступили деньги в счет оплаты по контрактам, он похитил по меньшей мере 2 млн руб. Следствие выясняет все обстоятельства совершенного преступления, устанавливает других причастных к мошенничеству лиц.

Павел Фролов