Главные новости за 4 сентября. Новороссийск

Первые партии сои урожая 2025 года, выращенной в Новороссийском регионе, успешно прошли лабораторные исследования в филиале ФГБУ «ЦОК АПК».

В Новороссийске завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего руководителя местной строительной компании. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении муниципальных контрактов на обустройство систем ливнеотведения.

РЖД запускает скидки до 23% на перевозки чугуна в Новороссийск. Правление компании утвердило пакет тарифных решений, нацеленных на привлечение дополнительных грузопотоков на рельсы.

В Геленджике достигнуто значительное снижение уровня потерь питьевой воды в коммунальных сетях. За последние пять лет данный показатель сократился на 24%, уменьшившись с 62% до 38%.

В ночь на 4 сентября с 00:00 до 6:00 по мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Бархатный сезон начинается на юге России. Он продлится примерно до конца первой декады октября.