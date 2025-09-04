В Новоуральске суд приостановил работу ТЦ «Империал» на 30 дней

Новоуральский городской суд принял решение о приостановлении деятельности торгового центра «Империал» на 30 суток. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, решение принято в связи с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Внеплановая проверка, проведенная 25 июня, выявила серьезные нарушения: отсутствие противодымной защиты в подвальном помещении, а также несоответствие эвакуационных путей и выходов установленным нормам. Торговый центр относится к категории значительного риска, и нарушения фиксировались здесь не впервые.

«Суд признал предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 статьи 20.4 КоАП РФ. Ему назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 30 суток»,— говорится в сообщении.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Екатеринбурге временно закрывали ТЦ «Гринвич» из-за нарушений антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.

Полина Бабинцева