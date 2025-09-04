Подростку в Нижнем Новгороде назначили восемь лет колонии за подготовку теракта

Военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении нижегородского подростка, обвиненного в участии в террористической организации, обучении террористической деятельности и приготовлении к теракту. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

По фабуле дела, в 2023 году осужденный добровольно вступил в запрещенную в РФ международную террористическую организацию, прошел обучение в интернете и приобрел компоненты для самодельного взрывного устройства. Также он демонстрировал в сети запрещенную символику и готовил теракт в Нижегородской области, говорится в сообщении.

Суд признал его виновным и назначил восемь лет лишении свободы в колонии строгого режима.

Владимир Зубарев