Суд оценит агитацию с человеческим лицом

Челябинское региональное отделение КПРФ направило в суд иск, в котором просит признать недействительным запрет агитационной листовки партии к выборам в заксобрание области с созданным нейросетью изображением людей. Избирательная комиссия региона, рассмотрев обращение горожанки, решила, что коммунисты нарушили запрет на использование в агитационных материалах изображений физических лиц, не являющихся кандидатами или неопределенным кругом лиц. Коммунисты в исковом заявлении настаивают, что изображенные на листовках «люди» всего лишь вымышленная иллюстрация, которую нельзя назвать юридическим термином «физлицо».



Челябинский областной суд рассмотрит спор о законности агитационного материала с изображением людей, созданных нейросетью. Региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации направило административный иск к избирательной комиссии Челябинской области, запретившей ее предвыборные листовки. Об этом “Ъ-Южный Урал” первый секретарь областного отделения КПРФ Игорь Егоров.

Истец просит признать недействительным и отменить постановление регионального избиркома от 22 августа, принятое после рассмотрения обращения жительницы Челябинска, пожаловавшейся на агитацию коммунистов, которую она увидела в лифте жилого дома. Незаконным агитационным материалом признана листовка «Нам важен каждый» с изображением семьи. Листовка с созданным с помощью искусственного интеллекта изображением посвящена выборам депутатов законодательного собрания области.

Избирком области в оспариваемом постановлении ссылается на федеральный закон №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», который не допускает использование в агитационных материалах изображений «иных физических лиц», не являющихся кандидатами или «неопределенным кругом лиц». Кроме того, в листовке присутствует изображение не достигшего 18 лет ребенка, что также нарушает федеральное законодательство. В решении избиркома имеется отсылка к постановлению пленума Верховного суда РФ от 25 июня 2024 года №17, в котором нарушением законодательства о выборах признается использование изображений любого физлица, в том числе умершего. Речь идет о «фотографиях, видеозаписях или произведениях изобразительного искусства, изображений, созданных с использованием компьютерных технологий».

Заявительница среди прочего указала, что агитация содержит изображение американского ученого Уиллиса Кэрриера. Избирком посчитал это субъективным мнением гражданки.

По словам первого секретаря областного отделения КПРФ Игоря Егорова, представители партии не согласны ни с одним доводом избиркома. «Избирательная комиссия нам вменяет то, что на наших агитационных материалах изображены иные физические лица, которые не являются кандидатами. Мы же говорим о том, что это полностью выдуманные изображенные образы, которые физическими лицами являться не могут, поскольку понятие “физическое лицо” — это юридический термин, он закреплен в Гражданском кодексе. Физическое лицо обладает определенными признаками, правами и обязанностями. А выдуманные персонажи не могут обладать этими признаками»,— говорит Игорь Егоров.

В исковом заявлении (имеется в распоряжении “Ъ”) представители КПРФ указывают, что на листовке в стилистике советского плаката изображена абстрактная семья: отец, мать, ребенок и дедушка. При этом подражание общей стилистике рисунка определенной эпохи не является нарушением авторского права.

«Физическое лицо — это человек, обладающий правоспособностью и дееспособностью, выступающий субъектом права, участвующий в гражданских, административных, налоговых, трудовых и иных правоотношениях. Понятие физического лица и связанные с ним вопросы регулируются Гл.3 Гражданского кодекса РФ. Изображение человека может рассматриваться как “изображение физического лица” только тогда, когда оно позволяет однозначно идентифицировать конкретного гражданина. Например, фотография или портрет с узнаваемым обликом»,— говорится в иске.

Представители КПРФ настаивают, что стилизованные графические фигуры или абстрактные рисунки людей не относятся к изображениям физлиц, поскольку они не содержат позволяющих установить личность индивидуализирующих признаков, не включают персональных данных и не дают возможности соотнести изображение с конкретным субъектом права.

Что касается довода избиркома региона, отсылающего к постановлению пленума ВС РФ о запрете изображений, созданных с использованием компьютерных технологий, то, по мнению коммунистов, юридически значимым критерием в таких делах является факт использования именно изображения конкретного физлица.

В оспариваемом постановлении говорится, что еще 30 июля КПРФ представила в избирком агитационные материалы, в том числе листовку, а 31 июля комиссия запретила спорные листовки к распространению, «указав это в акте о выявленных нарушениях закона при приеме предвыборного агитационного материала, представляемого в избирательную комиссию Челябинской области». Всего было напечатано 1658 листовок для размещения на стендах в лифтах.

Копию постановления от 22 августа избирком направил в ГУ МВД России по Челябинской области «с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности, выявлению и привлечению виновных лиц».

В иске региональное отделение КПРФ просит суд также признать спорные листовки законным предвыборным агитационным материалом.

В избирательной комиссии Челябинской области по поводу искового заявления КПРФ запросили письменный запрос, на который они намерены ответить не ранее, чем через семь дней. На момент подготовки материала ответ не поступил.

Уральский политтехнолог Алексей Швайгерт считает, что шансы челябинских коммунистов оспорить постановление областного избиркома близки нулю. «Сегодня предвыборная агитация с использованием изображений, сгенерированных нейросетями, находятся в серой зоне с точки зрения регулирования. Я думаю, что к выборам в Госдуму, и многие мои коллеги тоже это предрекают, будут введены какие-то нововведения касательно использования искусственного интеллекта. Сейчас избирком действует в определенной сложившейся правоприменительной логике, запрещающей использовать в агитации изображения людей и детей, независимо от того, каким образом они были произведены»,— говорит эксперт.

Кроме того, по словам Алексея Швайгерта, на исход дела в суде может повлиять «тенденция на пессимизацию успехов коммунистов» в целом по стране. «Недаром идет дискуссия, кто будет вторым на выборах в Госдуму. В Челябинской области социология показывает, что ЛДПР, “Новые люди”, эсеры, дышат друг другу в затылок, а коммунисты где-то там топчутся внизу. Конечно, этот аспект субъективный, но тоже шансы на положительное решение суда сильно снижает»,— считает политтехнолог.

Юлия Гарипова