Астраханский участник СВО бесплатно получил участок по требованию прокуратуры

В Астраханской области участнику СВО предоставили земельный участок бесплатно в собственность после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Икрянинского района выяснила, что участник СВО подал в орган местного самоуправления заявление о предоставлении участка земли бесплатно в собственность, а затем его поставили на учет в качестве нуждающегося. С этого времени прошло более полугода, но участок он так и не получил.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура внесла представление главе местной администрации, а также предъявила в суд иск в интересах участника СВО. В итоге его обеспечили указанной мерой соцподдержки, на участке есть все необходимые инженерные коммуникации.

Павел Фролов