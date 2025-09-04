Уволился очередной директор нижегородской школы гребного спорта

Как стало известно «Ъ-Приволжье», с должности руководителя Нижегородской областной спортивной школы олимпийского резерва (НОСШОР) по гребному спорту уволился Алексей Артемов. Он был назначен руководителем 18 августа, но, проработав всего две недели, подал в отставку по собственному желанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В июле пост директора спортшколы покинул его предшественник, мастер спорта СССР Вадим Гришин, назначенный осенью прошлого года. Тогда в минспорта Нижегородской области заявили о том, что скоро будет готова концепция развития НОСШОР на территории Гребного канала и господин Гришин будет отвечать за ее реализацию.

В связи с увольнением очередного директора у коллектива спортшколы возникла тревога по поводу выплат заработной платы сотрудникам. По этому поводу в минспорта сообщили, что «ситуация на контроле»: и.о. директора назначен заместитель Андрей Вязов, а сотрудники спортшколы свои зарплаты получат. Завершить разработку концепции развития НОСШОР в министерстве пообещали в декабре этого года.

Напомним, территорию на набережной Гребного канала вокруг спортивного учреждения выкупили различные инвесторы под свои проекты. Поэтому гребцы и их родители опасаются, что спортшколу могут постепенно вытеснить ради земельного участка — в этом случае будет потерян и уникальный для проведения тренировок и соревнований канал. Власти обещают не только сохранить НОСШОР по гребному спорту, но и модернизировать ее.

Иван Сергеев