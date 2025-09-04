Житель Астрахани стал фигурантом дела о мошенничестве при получении соцвыплат

Следственный отдел по Советскому району Астрахани возбудил в отношении местного жителя уголовное дело о мошенничестве при получении соцвыплат (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, фигурант получил 300 тыс. руб. после обращения в центр социальной поддержки населения Советского района г. Астрахани с пакетом необходимых документов. В них он указал, что направит деньги на оказание услуг шиномонтажа.

Полученными денежными средствами фигурант распорядился по своему усмотрению. Условия социального контракта он выполнять не собирался.

Павел Фролов