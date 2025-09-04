Проект подсветки старейшего храма Ярославля получил заключение экспертизы

Проект монтажа архитектурно-художественной подсветки на здании самого древнего храма Ярославля — Спасо-Преображенского собора — получил положительное заключение. Соответствующая экспертиза проводилась в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», подсветку планируют смонтировать в текущем году. Заказчиком проектной документации выступило ГАУК ЯО «Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», проект разрабатывало ООО «Айэмджи».

В акте по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации уточняется, что задачей подсветки является выявление основных достоинств композиций фасадов и усиление роли визуального выделения строения в вечернее время, подчеркивание его презентабельности.

По мнению экспертов, проект подсветки обеспечивает полное сохранение архитектурного облика здания, а все приборы деликатно интегрированы в общий вид фасадов и не несут негативного восприятия внешнего облика.

Спасо-Преображенский собор был построен в 1516 году как главный храм одноименного монастыря. Сейчас он входит в комплекс Ярославского музея-заповедника и является памятником федерального значения.

Алла Чижова