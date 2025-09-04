Суд признал законной плату за вывоз мусора в квартире без жильцов в Ярославле

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Хартия» к департаменту городского хозяйства мэрии Ярославля о взыскании платы за вывоз мусора в квартире, в которой никто не проживал. Решение размещено в картотеке арбитражных дел.

Оператор просил в суде взыскать плату за вывоз ТКО в отношении муниципального жилья — комнаты на улице Жукова — за 2019-2021 годы. Департамент указывал, что в тот период комната не была заселена, следовательно, никто не генерировал отходы. Также ответчик указал на истекший срок давности по иску. Суд посчитал требование об оплате законным.

«Собственником спорного жилого помещения является город Ярославль. В спорный период жилое помещение заселено не было. Оплату незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда производит Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля. Отсутствие в спорном периоде договора на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором не может освобождать собственника от несения бремени содержания имущества», — указано в решении суда.

«Хартия» требовала погасить долг в размере 3016,8 руб. С учетом прошедшего срока исковой давности суд взыскал с органа власти лишь 943,94 руб.

Антон Голицын