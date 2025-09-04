В Новороссийске директора стройфирмы поймали на мошенничестве на 2,3 млн рублей

В Новороссийске завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего руководителя местной строительной компании. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении муниципальных контрактов на обустройство систем ливнеотведения. Материалы дела направлены в суд, сообщили в ОМВД России по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2022 году подозреваемый заключил с администрацией города три контракта на работы по устройству ливневой канализации на нескольких участках. Получив авансовые платежи, он разработал схему незаконного обогащения.

Для этого руководитель фирмы систематически вносил в акты выполненных работ заведомо ложные данные: завышал объем использованного бетона, количество арматуры и железобетонных конструкций, а также в несколько раз преувеличил время работы спецтехники. На основании этих поддельных документов на расчетный счет компании была перечислена полная стоимость работ, что причинило муниципальному бюджету ущерб в сумме 2,3 миллиона рублей.

В настоящее дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.