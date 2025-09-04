Бывшую сотрудницу нижегородского НИИ осудят за взятку

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника группы производственно-технического обеспечения научно-исследовательского института, обвиненной в получении взятки. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», сотрудницу Научно-исследовательского института измерительных систем им. Ю.Е. Седакова (НИИИС, филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ) задержали в апреле 2025 года. По версии следствия, в 2024-2025 годах обвиняемая получила 2 млн руб. от представителя компании за информацию о необходимых отделу товарах, содействие в заключении договоров поставки и своевременную оплату.

На время предварительного следствия ее отправили под домашний арест. Уголовное дело направлено в суд, обвиняемой может грозить до 15 лет лишения свободы.

Владимир Зубарев