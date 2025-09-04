Глеб Никитин утвердил порядок объявления выговоров и увольнения глав МСУ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил порядок вынесения предупреждения, объявления выговора, а также отрешения от должности главы муниципального образования. Соответствующий указ опубликован 4 сентября 2025 года.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Документ разработан в соответствии с федеральным законом об общих принципах государственной власти в субъектах РФ.

Основанием для предупреждения и выговора является неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по осуществлению госполномочий, переданных органам МСУ.

При выявлении нарушений уполномоченный орган правительства будет направлять главе МСУ письменное предписание, по которому тот в течение пяти дней должен дать объяснения. Затем эти данные направят губернатору на рассмотрение.

Проект распоряжения о вынесении предупреждения или объявлении выговора будет готовить министерство внутренней политики.

Если глава муниципалитета в пределах своих полномочий за месяц не примет меры по устранению причин, послуживших основанием для предупреждения или выговора, губернатор вправе принять решение об отрешении этого главы от должности.

Согласно федеральному законодательству, глава МСУ может обжаловать это решение в суде.

Как писал «Ъ-Приволжье», дума Нижнего Новгорода внесла в городской устав изменения, касающиеся указанного повода отставки мэра, в ноябре 2024 года. Аналогичные изменения должны были внести в уставы всех муниципальных образований, так как они связаны с поправками в федеральном законодательстве.

Галина Шамберина