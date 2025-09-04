Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
РЖД запускает скидки до 23% на перевозки чугуна в Новороссийск. Правление компании утвердило пакет тарифных решений, нацеленных на привлечение дополнительных грузопотоков на рельсы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

До конца 2025 года будут действовать специальные объемные скидки для грузоотправителей.

Одним из предложений стала скидка в размере 22,8% на экспортные перевозки чугуна. Она распространяется на маршрут от станции Новотроицк в Оренбургской области до порта Новороссийск.

Также была утверждена скидка в 15% на перевозки труб из черных металлов как внутри страны, так и на экспорт. Отправной точкой для них определена подмосковная станция Бужаниново.

Саркис Айвазян

