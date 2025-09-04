В Анапе с 25 августа подняли с морского дна 337 мешков с мазутом

В Анапе с морского дна в районе поселка Джемете с 25 августа по 3 сентября было поднято в общей сложности 337 мешков, заполненных замазученным грунтом. Об этом сообщили в краевом оперштабе.

Работы по очистке морского дна от опасных нефтепродуктов близились к завершению. В последний день операций, 3 сентября, водолазы в акватории пирса обнаружили, собрали и транспортировали на берег очередные 15 мешков с загрязненным грунтом.

В масштабных мероприятиях были задействованы силы и средства МЧС России, специалисты аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» и сотрудники Морской спасательной службы. Их совместные усилия позволили успешно ликвидировать последствия загрязнения.