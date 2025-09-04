В Волгограде девочка получила травмы при падении в подвал здания котельной

Прокуратура Волгоградской области приступила к проверке по факту травмирования ребенка в результате падения в подвал заброшенного здания котельной. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Пострадавшей оказалась 13-летняя девочка. Она получила травмы, когда упала в подвал заброшенного здания котельной близ домов № 1 и № 5 на ул. Северный городок в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Как только проверка завершится, прокуратура решит вопрос о мерах реагирования. Кроме того, надзорное ведомство контролирует ход процессуальной проверки, которую проводит следствие.

Павел Фролов