Определились полуфиналисты US Open

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер со счетом 6:1, 6:4, 6:2 обыграл соотечественника Лоренцо Музетти, занимающего десятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), и стал последним полуфиналистом Открытого чемпионата США (US Open) — заключительного в сезоне турнира Большого шлема. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

В полуфинале действующий победитель US Open Янник Синнер встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (27-й в рейтинге ATP). В другом полуфинальном матче сыграют испанец Карлос Алькарас (2) и серб Новак Джокович (7).

За выход в финал в женском одиночном разряде поборются первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и американка Джессика Пегула, расположившаяся на четвертой строке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). В прошлом году теннисистки встречались в финале US Open — победу со счетом 7:5, 7:5 одержала Соболенко. Также в полуфинал вышли двукратная чемпионка нью-йоркского мейджора (2018, 2020) японка Наоми Осака (24) и американка Аманда Анисимова (9).

Турнир завершится 7 августа. Призовой фонд US Open составляет $90 млн.

Таисия Орлова