В Анапе двух братьев будут судить по делу о нападении на полицейских

В Анапе сотрудниками следственного отдела по городу завершено расследование уголовных дел, возбужденных в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в совершении деяний, связанных с применением насилия в отношении представителей власти, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

В ночь на 10 августа 2025 года на маршруте патрулирования в районе ул. Астраханской сотрудники патрульно-постовой службы заметили двоих мужчин, которые предпринимали попытки спровоцировать конфликтную ситуацию с гражданином. Правоохранители вмешались с целью пресечения противоправного поведения, однако мужчины проигнорировали их законные требования, что потребовало вызова дополнительной группы полиции. В ходе инцидента 36-летний обвиняемый совершил нападение на одного из сотрудников, применив к нему физическую силу. Его противоправные действия были остановлены другим офицером, после чего на него набросился младший брат первого фигуранта, который также совершил акт насилия.

В процессе проведения следственных мероприятий оба обвиняемых полностью признали свою вину и выразили раскаяние в содеянном. По ходатайству следователя в качестве меры пресечения для фигурантов было избрано содержание под стражей, которое действует до настоящего момента.

На сегодняшний день следствием собрана исчерпывающая доказательная база, в связи с чем уголовное дело с окончательно утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в судебные органы для последующего рассмотрения по существу.