NYT: Германия может отправить в Польшу инструкторов для тренировки ВСУ

Германия рассматривает возможность отправки в Польшу военнослужащих, занимающихся подготовкой бойцов ВСУ. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника. Как уточняет газета, для отправки контингента нужно провести переговоры с НАТО, а также получить новый мандат от парламента ФРГ.

В августе президент США Дональд Трамп заявил, что Франция, Великобритания и Германия готовы разместить своих военнослужащих на территории Украины при заключении мира. Канцлер Германии Фридрих Мерц впервые допустил развертывание немецких войск на территории Украины. Польша готова предоставить инфраструктуру и логистику для военнослужащих европейских союзников, которые направят свои силы на Украину.

